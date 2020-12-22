Беглов назвал ситуацию с COVID-19 в Петербурге контролируемой

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал об эпидемиологической ситуации в городе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что положение в Петербурге остается сложным, но при этом контролируемым.

«Мы не видим таких больших сложных проблем, чтобы город остался с этим один на один», — сказал Беглов.

По его словам, во многом на борьбу с распространением коронавирусной инфекции повлиял федеральный центр, который обеспечил приобретение и поставки лекарственных препаратов и медоборудования, а также ввел стимулирующие выплаты медработникам.

Кроме того, губернатор выразил уверенность в том, что российская система здравоохранения справится с пандемией.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 77,5 млн заболевших, свыше 54,5 млн человек выздоровели, а более 1,7 млн пациентов умерли. В России выявили более 2,9 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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