В Минобрнауки РФ рассказали об эпидемиологической ситуации среди студентов

Замглавы Министерства науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев рассказал о ситуации с заболеваемостью коронавирусом SARS-CoV-2 среди студентов. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление было сделано в ходе круглого стола, посвященном мерам поддержки студентов вузов.

По словам замминистра, среди студентов не фиксируется массовых вспышек заражения COVID-19.

Он также добавил, что в общежитиях были сформированы обсерваторы для тех, кто заболел или находится на самоизоляции. На них было выделено почти 28 тыс. мест.

«Из них у нас сегодня свободны почти 94%. То есть это значит, что количество заболевших измеряется все-таки единицами», — заключил Афанасьев.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 77,5 млн заболевших, свыше 54,5 млн человек выздоровели, а более 1,5 млн пациентов умерли. В России выявили свыше 2,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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