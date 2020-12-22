Суд отказал родным жертв в компенсациях за крушение Ту-154 в Сочи
Второй Кассационный суд отказался взыскать со страховщиков компенсацию родственникам жертв авиакатастрофы самолета Минобороны Ту-154, которая произошла в 2016 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Игоря Трунова.
«Суд отказал в полном объеме в возмещении вреда 72 родственникам погибших в авиационной катастрофе», — рассказал защитник.
«Согаз» выплатил компенсации в размере 2 млн рублей за каждого погибшего в авиакатастрофе. Однако, как рассказал адвокат, пассажиры были застрахованы минимум на 22 млн рублей каждый.
По его словам, защита намерена обжаловать это решение в надзорную инстанцию Верховного суда РФ и подать жалобу в Европейский суд по правам человека.
Авиакатастрофа произошла 25 декабря 2016 года. Самолет направлялся в Сирию, однако упал в Черное море вскоре после дозаправки в аэропорту Сочи.
На борту находились 92 человека, все они погибли.
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