Суд отказал родным жертв в компенсациях за крушение Ту-154 в Сочи

Второй Кассационный суд отказался взыскать со страховщиков компенсацию родственникам жертв авиакатастрофы самолета Минобороны Ту-154, которая произошла в 2016 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Игоря Трунова.

«Суд отказал в полном объеме в возмещении вреда 72 родственникам погибших в авиационной катастрофе», — рассказал защитник.

«Согаз» выплатил компенсации в размере 2 млн рублей за каждого погибшего в авиакатастрофе. Однако, как рассказал адвокат, пассажиры были застрахованы минимум на 22 млн рублей каждый.

По его словам, защита намерена обжаловать это решение в надзорную инстанцию Верховного суда РФ и подать жалобу в Европейский суд по правам человека.

Авиакатастрофа произошла 25 декабря 2016 года. Самолет направлялся в Сирию, однако упал в Черное море вскоре после дозаправки в аэропорту Сочи.

На борту находились 92 человека, все они погибли.

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