Обращение Путина в новогоднюю ночь покажут на экранах в вагонах метро Москвы

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина будут транслировать на экранах в вагонах метро Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра столицы Максима Ликсутова.

«Для тех, кто встретит Новый год в транспорте — на 15 тыс. экранов будем транслировать обращение президента России», — сказал он.

Ранее сообщалось, что проезд в метро и на МЦК станет бесплатным с 20.00 31 декабря до 06.00 1 января. Наземный общественный транспорт в новогоднюю ночь будет курсировать почти по 60 маршрутам.

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