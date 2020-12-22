Обращение Путина в новогоднюю ночь покажут на экранах в вагонах метро Москвы
Катерина Медведева
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Новогоднее обращение президента России Владимира Путина будут транслировать на экранах в вагонах метро Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра столицы Максима Ликсутова.
«Для тех, кто встретит Новый год в транспорте — на 15 тыс. экранов будем транслировать обращение президента России», — сказал он.
Ранее сообщалось, что проезд в метро и на МЦК станет бесплатным с 20.00 31 декабря до 06.00 1 января. Наземный общественный транспорт в новогоднюю ночь будет курсировать почти по 60 маршрутам.
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