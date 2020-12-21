В Мексике течение реки унесло группу туристов

На востоке Мексики течение реки унесло группу из 21 туриста, четыре человека погибли. Об этом сообщила газета Milenio.

Еще пятеро обратились за медицинской помощью. Три человека пропали без вести, их ищут спасатели.

По предварительным данным, из-за сильных дождей в районе Коста-де-Оро резко поднялась вода в реке.

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