Разработчик: «Спутник V» будет эффективна против мутаций коронавируса

Вакцина «Спутник V» будет эффективна не только против британского штамма коронавируса, но и против других мутаций. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев., пишет РИА «Новости».

«Мы видели, что предыдущие модификации, то, что называется S-белок, — это, фактически, белок, который кодирует шип коронавируса, — «Спутник» справлялся с ними очень хорошо и качественно. Поэтому предварительный анализ подтверждает, что «Спутник V» будет эффективен и с этой мутацией (выявленной в Великобритании), и с другими мутациями», — сказал Дмитриев.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

В мире с начала пандемии зарегистрировано 77 млн заболевших, 54 млн выздоровели, больше 1,7 млн человек скончались. В России выявили уже 2,8 млн человек с COVID-19.

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