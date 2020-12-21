Чиновница объяснила свои слова о продуктовых карточках для малоимущих

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Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) России Юлия Оглоблина заявила, что не предлагала ввести продуктовые карточки для малоимущих граждан, передает ТАСС.

Она пояснила, что речь шла не о введении карточной системы, как во времена СССР, а о целевой помощи малоимущим гражданам.

По словам Оглобиной, правительственные меры по снижению цен на базовые продукты питания могут не помочь некоторым россиянам.

«Собственно, с этим наша инициатива и была связана. Мы планируем в Общественной палате более подробно обсудить ее, чтобы потом конкретное предложение в правительство направить», — отметила член ОП.

Ранее СМИ сообщили, что Оглобина выступила с предложением ввести продуктовые карточки и социальное питание для малоимущего населения.

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