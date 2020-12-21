Московские врачи вылечили от коронавируса еще 4798 пациентов
Анна Светлова
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За минувшие сутки в Москве от коронавируса нового типа вылечились 4798 пациентов, сообщает городской оперативный штаб.
Общее число выздоровевших после заражения COVID-19 в столице увеличилось до 572 541 человек, указано в сообщении.
За все время пандемии в России выявлено более 2,8 млн случаев новой коронавирусной инфекции, из них более 50 тысяч — с летальным исходом.
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