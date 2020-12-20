Новый вариант коронавируса в Британии начал распространяться с середины ноября

Служба общественного здравоохранения Британии сообщила, что новый вариант коронавируса стал широко распространяться в стране с середины ноября.

Ведомство не исключает, что новый вариант инфекции возник в сентябре, однако им очень редко заражались до середины ноября.

«Увеличение числа случаев заболеваемости именно из-за нового варианта впервые выяснилось в конце ноября», — пояснили в Службе общественного здравоохранения.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией с 20 декабря на юго-востоке Великобритании и в Лондоне начал действовать максимальный четвертый уровень ограничений. Новый вариант коронавируса уже выявили в Италии, Нидерландах, Дании и Австралии.

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