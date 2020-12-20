Обнаружены новые последствия коронавируса у женщин

Переболевшие COVID-19 британки пожаловались на преждевременную менопаузу, пишет Daily Mail.

По словам основательницы одного из фейсбук-сообществ пациентов с коронавирусом Клэр Хасти, пострадали не только гражданки Британии, но и у других женщин с COVID-19 по всему миру отмечались нарушения менструального цикла.

«У некоторых длительные симптомы COVID-19 усилились во время менструации», — рассказала она.

Врач-терапевт Луиза Ньюсон отметила, что такие симптомы затяжного коронавируса, как головокружение, утомляемость и спутанность сознания, характерны и для менопаузы. Это может означать наличие связи между этими явлениями.

«Наиболее распространенная группа людей, страдающих длительным COVID-19, — это люди в возрасте 50 лет, поэтому менопауза или перименопауза могут быть их симптомами», — сказала она.

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