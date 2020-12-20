Четыре человека погибли от отравления угарным газом в Иваново

В одном из домов Иваново были обнаружены тела четырех человек с признаками отравления угарным газом, сообщили в управлении СК России по региону.

Тела людей нашли в воскресенье, 20 декабря, квартире одного из домов по ул. Калинцева областного центра. Среди погибших были 5-летний мальчик и 15-летняя девушка.

В настоящее время производится осмотр места происшествия, а также было изъято газовое оборудование и вся документация. По факту случившегося уже заведено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

«Решается вопрос о назначении судебно-медицинских экспертиз и иных необходимых экспертных исследований», — добавили в СК.

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