Новый «британский» штамм коронавируса выявлен в Италии

У пациента в Италии подтверждено заражение новым штаммом коронавируса, изначально обнаруженным в Великобритании. Об этом сообщает итальянское агентство AGI со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Новый штамм был обнаружен у пациента одной из больниц Рима, указано в сообщении. Заболевший недавно вернулся из Великобритании.

Ранее некоторые европейские страны сообщили о намерении приостановить авиасообщение с Великобританией из-за опасности обнаруженного там нового штамма коронавируса.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией с 20 декабря на юго-востоке Великобритании и в Лондоне начал действовать максимальный четвертый уровень ограничений. Он предусматривает закрытие всех магазинов, кроме продающих товары первой необходимости, а также тренажерных залов, парикмахерских и иных заведений. Людям рекомендуется не покидать дома.

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