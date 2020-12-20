Известный ученый-биолог убит в Петербурге

Известный ученый-биолог Александр Каганский найден мертвым в Калининском районе Санкт-Петербурга, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, тело было обнаружено на улице Замшиной. Как рассказала очевидица, мужчина выпал из окна с высоты 14-го этажа.

Прибывшие на место полицейскими установили личность погибшего, им оказался ученый Александр Каганский, отмечает «Фонтанка». Каганский учился и работал в США, где создал лабораторию по эпигенетике. В последние годы он возглавлял Центр геномной и регенеративной медицины в Дальневосточным федеральным университетом. Ученый занимался исследованиями рака.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России. В настоящее время подозреваемый задержан.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Расфасовала по пакетам: расчленившую соседа петербурженку оправдали

— Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину

— В Ленобласти убили мужчину после его просьбы надеть маски в автобусе