Известный ученый-биолог убит в Петербурге
Известный ученый-биолог Александр Каганский найден мертвым в Калининском районе Санкт-Петербурга, сообщает «Фонтанка».
По данным издания, тело было обнаружено на улице Замшиной. Как рассказала очевидица, мужчина выпал из окна с высоты 14-го этажа.
Прибывшие на место полицейскими установили личность погибшего, им оказался ученый Александр Каганский, отмечает «Фонтанка». Каганский учился и работал в США, где создал лабораторию по эпигенетике. В последние годы он возглавлял Центр геномной и регенеративной медицины в Дальневосточным федеральным университетом. Ученый занимался исследованиями рака.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России. В настоящее время подозреваемый задержан.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Расфасовала по пакетам: расчленившую соседа петербурженку оправдали
— Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину
— В Ленобласти убили мужчину после его просьбы надеть маски в автобусе