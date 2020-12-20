В Британии зафиксирован максимум выявленных случаев COVID-19 за пандемию

В Великобритании за минувшие сутки выявили 35,9 тыс. случаев коронавируса, что является максимальным значением за всю пандемию, сообщает Reuters со ссылкой на данные Минздрава страны.

Суточный прирост умерших составил 326 человек. Днем ранее в королевстве было зафиксировано 27 052 человека с инфекцией и 534 умерших.

Всего коронавирус в стране подтвердился у 2 040 147 человек, умерли 67,4 тыс. пациентов.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов.

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса. В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией с 20 декабря на юго-востоке Великобритании и в Лондоне начал действовать четвертый уровень ограничений.

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