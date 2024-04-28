Глава Тюменской области рассказал о поднятии уровня воды в реке Ишим

Уровень воды в реке Ишим, протекающей по территории Тюменской области, вырос во всех ключевых точках одновременно. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Моор.

По его словам, в селе Ильинка соответствующий показатель за минувшие сутки увеличился на четыре сантиметра. В то же время в городе Ишим и селе Абатское уровень воды в реке вырос на 13 см и 12 см соответственно.

«В селе Викулово плюс 74 см. Если в Викулово паводок только-только пришел, то выше по течению мы наблюдаем уже повторный подъем уровня воды», — подчеркнул глава области.

При этом он обратил внимание, что сейчас в зоне затопления дует юго-западный ветер. Он формирует волну, которая создает большую нагрузку на защитные насыпи и дамбы.

Утром 28 апреля уровень воды в реке Ишим около села Абатское достиг отметки в 1208 см. Данное значение было зафиксировано в 8:00 по местному времени (6:00 мск), и к текущему моменту оно увеличилось еще на один сантиметр.

Моор рассказал, что сотрудники специальных служб продолжают укреплять федеральную трассу Р-402. Работы завершатся в течение нескольких дней.

Ранее Путин поручил проиндексировать размер выплат, предназначенных для пострадавших из-за паводка граждан.