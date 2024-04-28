Врач рассказала, как отличить мигрень от головной боли

Существуют два главных критерия, которые указывают на мигрень. Это интенсивность боли и ее продолжительность, рассказала «Газете.Ru» врач-невролог, специалист кабинета лечения головной боли ЦКБ РАН Мария Шаповалова.

Так, мигрень нарастает по интенсивности, мешает пациенту нормально существовать и не проходит без приема обезболивания. Правда иногда и обезболивающие могут не помочь.

«Обычную головную боль напряжения и мигрень сложно перепутать. Головную боль напряжения можно терпеть и спокойно жить с ней, мигрень такой возможности не предоставит из-за своей интенсивности. Диагностические критерии мигрени следующие: у человека должно быть по меньшей мере пять приступов выраженной головной боли продолжительностью от 4 до 72 часов. Также мигрень усиливается при физической нагрузке и даже при обычной физической активности. То есть с ней не то, что в зал пойти не получится, иногда даже просто пройтись нельзя. Мигрень не пройдет от прогулки на свежем воздухе, а вот обычная головная боль может», – рассказала специалист.

Однако существуют и другие диагностические критерии, однако они могут отличаться у разных людей.

«Головная боль напряжения тупая, давящая, ее можно описать как тиски, сжимающие голову. Мигрень, как правило, бывает односторонней, пульсирующей. Эта боль может продолжаться от 4 до 72 часов, которые сопровождаются свето- и звукобоязнью, тошнотой, иногда даже рвотой. Но очень важно подчеркнуть: те симптомы, которые я сейчас назвала, не всегда могут наблюдаться у пациента. Иногда может болеть вся голова, боль может быть пульсирующей или давящей», – рассказала невролог.

Подробнее о самых частых ошибках при купировании мигренозной головной боли, триггерах приступа и современных методах лечения заболевания – в интервью «Газете.Ru».

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