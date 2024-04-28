Назван виновник ДТП с блогером Асхабом Тамаевым в центре Москвы

Блогер Асхаб Тамаев, который попал в ДТП в центре Москвы, заявил, что за рулем его автомобиля BMW M5 находился не он, а другой человек. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Он утверждает, что за рулем его якобы не было, а машину почти за 40 млн рублей разбил некий «парковщик»», — говорится в публикации.

Тамаев пообещал позднее подробно рассказать в соцсетях свою версию случившегося.

Ночью 28 апреля блогер Асхаб Тамаев врезался в столб в районе «Москва-Сити» во время ночного заезда. Мужчина мчался на своем BMW M5, столкнулся с другой иномаркой и улетел с проезжей части. К счастью, никто не пострадал. До этого Тамаев писал в соцсетях, что его автомобиль в 1500 лошадиных сил способен разгоняться до 100 км/ч за 1,8 сек.

Накануне авария с Audi и BMW произошла на пересечении улиц в Челябинске. Момент столкновения автомобилей Audi и BMW запечатлела камера видеонаблюдения.

Также 27 апреля трамвай с пассажирами загорелся во время движения по маршруту в Санкт-Петербурге. Возгорание произошло на проспекте Солидарности в районе перекрестка с улицей Коллонтай. Пассажиры в страхе выбежали из салона. Прибывшим на место пожарным для ликвидации пламени пришлось забраться на крышу вагона.

Россиянам назвали признаки автомобиля, побывавшего в воде.