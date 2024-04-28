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Лепс назвал свою любимую песню Михайлова

Певец Григорий Лепс заявил, что не сможет перепеть хит Михайлова

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Григорий Лепс назвал в беседе с NEWS.ru «Все для тебя» своей любимой песней в репертуаре коллеги Стаса Михайлова.

Лепс назвал композицию отличным произведением. Однако он усомнился, что сможет ее перепеть.

«Да как ее перепоешь? Разве лучше споешь? Не, я не смогу», — признался исполнитель.

Стас Михайлов выпустил песню «Все для тебя» в 2007 году вместе с одноименным сборником и альбомом «Небеса». Композиция приобрела большую популярность, а в 2017 году прозвучала в фильме «Последний богатырь». Артист также удостоился премий «Шансон года» и «Ташир» за песню «Все для тебя».

27 апреля Михайлов признался, что у них с Лепсом непростой жизненный путь. Он рассказал, как в один из периодов у артистов не было денег даже на еду. Михайлов считает своего коллегу удивительным человеком и старшим братом. Михайлов вспомнил, что Лепс первым приехал покорять Москву, а он — чуть позже.

Григорий Лепс, в свою очередь, отметил, что никогда не конкурировал с Михайловым на сцене. По словам артиста, у них разные ценности.

Ранее Стас Михайлов похвалил Аллу Пугачеву на юбилейном концерте.

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