Жители Лондона массово покидают город после введения новых ограничений

Жители Лондона в массовом порядке стали покидать британскую столицу после того, как власти объявили об ужесточении ограничений из-за нового типа коронавируса. Об этом пишет газета Daily Mail.

По данным издания, толпы людей, пытавшихся выбраться из Лондона до вступления в силу с 20 декабря новых мер, которые включают ограничения на въезд и выезд из города, были замечены на крупнейших вокзалах. Кроме того, наблюдались серьезные заторы на основных автомобильных магистралях, связывающих Лондон с другими частями страны.

Лидер Партии Brexit Найджел Фараж сравнил происходящее с тем, что творилось в британской столице более 80 лет назад в начале Второй мировой войны. «Поздравляю премьер-министра и правительственных экспертов, вы стали причиной первой с 1939 года эвакуации из Лондона», — заявил он.

19 декабря премьер-министр страны Борис Джонсон объявил четвертый (максимальный) уровень угрозы распространения инфекции в Лондоне и на юго-востоке Англии. Данный уровень угрозы предусматривает запрет на работу магазинов, не торгующих предметами первой необходимости, парикмахерских и спортзалов в дополнение к закрытым ранее ресторанам, пабам и кафе. Людям также рекомендуется воздерживаться от поездок по стране и за рубеж и не покидать свои дома без необходимости. Речь идет о территории, на которой проживает около 20 млн человек. По меньшей мере 30% населения страны теперь запрещено проводить праздники в компании людей, с которыми они не живут под одной крышей.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Джонсон заявил, что, по предварительным данным, новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен.

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