В Ставрополе арестован обвиняемый в убийстве полицейский

Суд в Ставрополе арестовал полицейского, обвиняемого в убийстве 29-летнего мужчины, передает ТАСС со ссылкой на СК России по краю.

Промышленным районным судом Ставрополя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в ведомстве.

12 декабря в полицию обратилась жительница Ставрополя с заявлением о пропаже 29-летнего сына. Через пять дней тело пропавшего с огнестрельным ранением головы было обнаружено в лесу на выезде из города. В региональном ГУ СК установили причастность к преступлению полицейского — сотрудника ГУ МВД России по краю, который был знаком и дружил с погибшим. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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