Часть горы обрушилась на дорогу между селами в Дагестане
Ева Краснова
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Часть горы обрушилась на дорогу между селами в Цунтинском районе Дагестана. Об этом сообщили в пресс-службе правления МЧС по региону, передает РИА «Новости».
Как уточняется, осыпной процесс прошел в ходе плановых работ на автодороге.
«Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Обрушение горы не повлияло на жизнеобеспечение населения. В настоящее время дорога уже расчищена.
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