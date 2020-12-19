Часть горы обрушилась на дорогу между селами в Дагестане

Часть горы обрушилась на дорогу между селами в Цунтинском районе Дагестана. Об этом сообщили в пресс-службе правления МЧС по региону, передает РИА «Новости».

Как уточняется, осыпной процесс прошел в ходе плановых работ на автодороге.

«Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Обрушение горы не повлияло на жизнеобеспечение населения. В настоящее время дорога уже расчищена.

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