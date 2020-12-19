Диетолог развеяла миф о цвете самых полезных овощей и фруктов

Врач высшей категории, диетолог Екатерина Бурляева развеяла миф о том, что зеленые фрукты и овощи полезнее красных. Ее слова приводят «Аргументы и факты».

Как отмечает специалист, во фруктах и овощах каждого цвета есть свои ценные свойства. В красных, темно-бордовых и почти черных содержится ликопин, который замедляет развитие атеросклеротических изменений в сосудах и снижает риск возникновения некоторых видов онкозаболеваний. Также в темных продуктах, например, в чернике, есть необходимые для зрения антоцианы.

В оранжевых и желтых овощах и фруктах много каротиноидов, которые также полезны для глаз. В зеленых же продуктах находятся индолы, уменьшающие вероятность появления некоторых видов гормонально-зависимых опухолей.

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