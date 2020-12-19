В России появились новые требования к установлению елки
С 1 января 2021 года новогоднюю елку нельзя устанавливать у эвакуационных выходов, а также у отопительных приборов на расстоянии ближе чем на 1 метр. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе указано, что новые правила противопожарного режима вступают в действие с 1 января 2021 года.
Отмечается, что дерево должно быть установлено на устойчивом основании и не должно загораживать, в том числе, выходы из помещения.
Кроме того, ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 м от стен и потолков, а также приборов систем отопления и кондиционирования.
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