В России появились новые требования к установлению елки

С 1 января 2021 года новогоднюю елку нельзя устанавливать у эвакуационных выходов, а также у отопительных приборов на расстоянии ближе чем на 1 метр. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе указано, что новые правила противопожарного режима вступают в действие с 1 января 2021 года.

Отмечается, что дерево должно быть установлено на устойчивом основании и не должно загораживать, в том числе, выходы из помещения.

Кроме того, ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 м от стен и потолков, а также приборов систем отопления и кондиционирования.

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