В России могут запретить деятельность «Антивоенного комитета России»

Прокуратура требует признать общественное движение «Антивоенный комитет России» (организация признана нежелательной в России ) террористическим, а также запретить его деятельность в РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Верховного суда России, в который был подан соответствующий иск.

Там заявили, что суд принял к производству иск о признании международной неправительственной организации «Антивоенный комитет России» (Russian antiwar committee, Великобритания), которая была создана в форме общественного движения, террористической и запрете ее деятельности в России. Дело рассмотрят в закрытом судебном заседании.

В октябре 2025 года Федеральная служба безопасности России завела уголовное дело в отношении бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и участников «Антивоенного комитета России». Дело было возбуждено по статьям о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества.

Среди членов «Антивоенного комитета России», в отношении которых также завели дело, оказались политолог Екатерина Шульман (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов), публицист Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов), актер Артур Смольянинов (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов), шахматист Гарри Каспаров (признан в РФ иностранным агентом и включен в перечень террористов и экстремистов) и другие.

Ранее в России объявили террористической сепаратистскую организацию.