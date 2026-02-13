Финскому заливу предрекли сильнейшее за десять лет обледенение

Финский залив в этом году может столкнуться с самым масштабным обледенением за последнее десятилетие. Уже в начале февраля здесь зафиксировали рекордное количество льда, который распространяется вдоль финского побережья и доходит до Архипелагового моря, предупреждает финское издание Helsingin Sanomat.

«Лед сковал побережье Финляндии на западе страны», — говорится в публикации.

Издание напоминает, что подобные масштабы обледенения были зафиксированы зимой 2011 года — тогда северная часть Балтийского моря оказалась полностью покрыта льдом.

Синоптик Александр Ильин ранее предупредил о том, что на Москву обрушатся морозы из-за вторжения арктического холода. По его словам, в ночь с воскресенья на понедельник температура воздуха будет варьироваться от -10 до -15 градусов, днем от -8 до -13 градусов. При этом новая рабочая неделя начнется с очередной порции умеренных снегопадов, а вот со вторника осадки начнут сокращаться, полностью прекратившись к середине недели.

До среды ожидается от -13 до -18 градусов в ночные часы, местами – до -20 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться от -7 до -12 градусов.



Ранее синоптик предупредил, что в выходные улицы Москвы превратятся в огромный каток.