Тысячи россиян покинут Кубу в ближайшие дни

На Кубе остаются около трех тысяч российских туристов. Об этом заявил сообщил чрезвычайный и полномочный посол РФ на Кубе Виктор Корнелли в беседе с телеканалом «Звезда».

Дипломат отметил, что граждане России смогут вылететь из Варадеро и Гаваны на этой и следующей неделе. Осуществлять рейсы будет авиакомпания «Россия».

«В Генеральное консульство России в Гаване поступают единичные обращения наших граждан. Главная рекомендация — отслеживать сообщения авиаперевозчиков с актуальными сведениями о датах и времени вылета рейсов», — сказал Корнелли.

В конце января президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в Соединенных Штатах из-за якобы исходящей от Кубы угрозы национальной безопасности и подписал указ о введении пошлин на товары из стран, которые поставляют в республику нефть. На этом фоне член конгресса США от Республиканской партии Карлос Гименес призвал туристов покинуть Кубу, «пока не стало слишком поздно».

Ранее в Кремле отказались комментировать возможные поставки Россией нефти на Кубу.