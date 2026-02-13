Размер шрифта
В Европе заявили о предательстве со стороны США

Экс-советник Борреля Точчи: США предали Европу в 2025 году
Francois Lenoir/Reuters

Действия властей США по отношению к европейским странам в 2025 году являются предательством ЕС. Об этом газете The New York Times (NYT) заявила директор Института международных отношений и исследовательской группы в Риме, а также экс-советник главы евродипломатии Жозепа Борреля Натали Точчи.

По ее словам, в 2025 году Мюнхенская речь вице-президента США Джей Ди Вэнса, критика президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете Белого дома, а также публикация новой стратегии национальной безопасности США «внесли ясность» в европейско-американские отношения.

«Эти три момента показали, что разрыв отношений, отстраненность и отчуждение — это на самом деле не игра, а ситуация предательства», — заявила она.

13 февраля газета New York Times написала, что ЕС видит угрозу своему финансовому и цифровому суверенитету со стороны США, и теперь европейские лидеры работают над снижением зависимости от американских компаний в области технологий, а также от платежных систем Mastercard и Visa.

В феврале издание Politico писало о том, что союз между США и ЕС «сильно пострадал», но еще не разрушен.

Ранее СМИ узнали об отсутствии доверия к США среди партнеров по НАТО.
 
