Перенесший COVID-19 британец рассказал о последствиях болезни

Британец Мол Мартин, заразившийся коронавирусом, рассказал о необратимых последствиях COVID-19. Как сообщает РИА «Новости», он провел в больнице 94 дня, из которых 61 день был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Отмечается, что врачи считали, что Мартину не удастся оправиться от заболевания. Врачам пришлось ампутировать ему несколько пальцев на руках.

«У меня были поражены нервы в ногах, а также пропало зрение на правом глазу, и вернуть его не удастся», — говорится в сообщении.

Он добавил, что у него все еще остаются проблемы с почками.

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