Перенесший COVID-19 британец рассказал о последствиях болезни
Максимс Краюшкинс
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Британец Мол Мартин, заразившийся коронавирусом, рассказал о необратимых последствиях COVID-19. Как сообщает РИА «Новости», он провел в больнице 94 дня, из которых 61 день был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Отмечается, что врачи считали, что Мартину не удастся оправиться от заболевания. Врачам пришлось ампутировать ему несколько пальцев на руках.
«У меня были поражены нервы в ногах, а также пропало зрение на правом глазу, и вернуть его не удастся», — говорится в сообщении.
Он добавил, что у него все еще остаются проблемы с почками.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Рекомендации врачей: как избежать рецидива COVID-19
— Врачи опровергли миф о связи гриппа с холодом
— Собянин рассказал о своем самочувствии после вакцинации от COVID-19