Зеленский пообещал, что жителей Донбасса включат в план вакцинации от COVID-19

Украинские граждане, живущие в отдельных районах неподконтрольных Киеву Донецкой и Луганской областей, будут внесены в план вакцинации от коронавируса. Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Политик отметил, что в стране продолжают работать над получением вакцины от COVID-19. По словам Зеленского, ее поступление на Украину ожидается в конце первого квартала 2021 года.

Он отметил, что Минздрав страны уже разработал национальный план вакцинации, согласно которому медики, военные, социальные работники, педагоги, а также люди старше 60 лет первыми получат прививки.

«Конечно же, в план вакцинации будут включены украинские граждане с временно оккупированных территорий. Мы не забываем про них. Это наши люди, наши украинцы», --заявил Зеленский.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что страна может получить первые вакцины от коронавирусной инфекции в феврале 2021 года.

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