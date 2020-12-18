Мишустин выделил более 1,5 млрд руб. на поддержку инвалидов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому свыше 1,5 млрд рублей в 2021 году пойдет на поддержку инвалидов.

Средства будут направлены из федерального бюджета на государственную поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов. Финансирование получат Всероссийское общество инвалидов, Всероссийское общество слепых и Всероссийское общество глухих.

«Эти средства помогут им возместить текущие затраты и укрепить материально-техническую базу», — говорится на сайте кабмина.

В начале декабря проблемы людей с ограниченными возможностями подробно обсуждались на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями общественных организаций инвалидов. Глава государства отметил, что внимательное отношение к интересам и нуждам таких граждан должно быть естественной нормой для чиновников всех уровней.

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