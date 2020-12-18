Назван срок формирования иммунитета после «лайт-вакцины» от COVID-19

После прививки «лайт-вакциной» от коронавируса нового типа иммунитет сформируется в течение трех недель, заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом сообщает ТАСС.

При этом иммунитет будет сохраняться на протяжении трех-четырех месяцев, рассказал эксперт. По его словам, эффективность такой вакцины составит около 85%, при этом у пожилых людей этот показатель может быть ниже.

«Основную свою функцию, независимо от возраста, а именно - уменьшение количества тяжелых случаев и госпитализаций, данный препарат может выполнить», – подчеркнул Гинцбург.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что специалисты Центра имени Гамалеи планируют создать «лайт-вакцину» с одним уколом и более коротким периодом выработки антител.

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