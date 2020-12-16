В Молдавии отменили повышение пенсионного возраста
Максимс Краюшкинс
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Парламент Молдавии аннулировал пенсионную реформу, снизив возраст выхода на пенсию, как это было до декабря 2016 года. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на корреспондента.
В декабре 2016 года парламент страны утвердил увеличение пенсионного возраста с 62 до 63 лет для мужчин и с 57 до 63 лет для женщин. Теперь этот закон аннулирован.
Отмечается, что утверждение пенсионной реформы было одним из условий Международного Валютного фонда для подписания новой Программы с Молдавией. Отмена пенсионной реформы может привести к полному блокированию внешнего финансирования Молдавии.
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