Лавров назвал несерьезными публикации о втором отравлении Навального

«Сенсация» в западных СМИ о двойном или тройном «отравлении» блогера Алексея Навального говорит об отсутствии у партнеров этики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Его слова передает РИА «Новости».

По словам Лаврова, ему забавно читать новости на эту тему.

«Логика здесь такая: вот если мы объявили, например, новые факты, которые были обнаружены германскими спецслужбами про отравление Навального, а Москва уже два дня молчит. Раз молчит, значит виновата. Ущербность такого подхода, по-моему, очевидна любому вменяемому человеку», — сказал министр.

Манера, в которой данные новости преподносятся, говорит о том, что у западных партнеров отсутствуют какие-либо этические нормы, навыки необходимой технологической работы, и они не желают выполнять международно-правовые нормы, когда речь идет об установлении фактов, считает российский министр.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. Врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. Затем блогера перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Россия запросила у Берлина более подробную информацию о результатах анализов, но ответа пока не получила.

На днях британское издание Sunday Times со ссылкой на источник в разведке сообщило, что вторая попытка отравления была совершена, пока Навальный лежал в коме в Омске. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал данную публикацию словом bullshit (чушь — англ.).

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