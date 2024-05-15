Рогов заявил о пострадавших в результате обстрела Каменки-Днепровской

Семь человек пострадали во время обстрела Каменки-Днепровской со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«На данный момент известно как минимум о семи пострадавших в результате обстрела боевиками ВСУ мирного города Каменка-Днепровская в Запорожской области», — поделился он.

Рогов добавил, что один из снарядов попал в дом пенсионеров, где они проживали со своей внучкой. Мужчина находится в тяжелом состоянии, он получил ранение в голову, живот и бедро. Внучка осталась целой, так как незадолго до прилета снаряда вышла в другую комнату.

До этого Рогов говорил, что бойцы армии РФ закрепились в центре села Старомайорское. За населенный пункт идут ожесточенные бои. Села Урожайное и Старомайорское расположены на стыке Запорожской области и Донецкой народной республики.

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