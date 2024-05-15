В Госдуме рассказали, кого не устраивал премьер Словакии Фицо

Нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, скорее всего, в Евросоюзе постараются представить как «случайность», заявил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. По его словам, политик раздражал Брюссель и Вашингтон из-за своей позиции по конфликту на Украине.

«Фицо призывал к разуму, сдержанности и неоднократно говорил о том, что его точка зрения по конфликту на Украине не совпадает с позицией США и ЕС. В этом смысле он был человеком независимых мнений. Прошлое руководство Словакии превратило страну в хаб для советских вооружений, собранных со всей Европы для отправки на Украину. Фицо положил предел данной практике. Сложно сказать, кто на него покушался. ЕС, скорее всего, сделает все, чтобы представить это как случайность. Не нравился Фицо ни Брюсселю, ни Вашингтону», — отметил депутат.

Он добавил, что Фицо проводил взвешенную политику с учетом членства Словакии в ЕС и НАТО. Затулин подчеркнул, что во многом словацкий премьер занимал позицию, схожую с его венгерским коллегой Виктором Орбаном.

15 мая в городе Гандлове состоялось выездное заседание правительства Словакии. После мероприятия премьер Фицо вышел из здания, где оно проходило, и подошел к собравшимся рядом гражданам. В этот момент неизвестный достал огнестрельное оружие и начал стрелять. По информации СМИ, вероятный исполнитель 71-летний писатель Юрай Цинтула, сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия», неоднократно критиковавший Фицо.

Ранее в Европе назвали покушение на Фицо «подрывом демократии».