Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Волочкова отсудила у ТСЖ 3,5 млн рублей

Mash: балерина Анастасия Волочкова отсудила у ТСЖ 3,5 млн рублей

close
100%
volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Балерина Анастасия Волочкова отсудила у ТСЖ «Итальянская, дом 4» 3,5 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Дзержинский районный суд частично удовлетворил требования Волочковой. ТСЖ обязано выплатить 3 миллиона 503 тысяч рублей за вред имуществу Волочковой, которое пострадало при затоплении, а также 15 тысяч — за моральный ущерб и госпошлины. Помимо этого, как отмечает Mash, ТСЖ оштрафовали почти на 1,8 миллиона.

Волочкова подавала иск из-за затопления ее 200-метровых апартаментов в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел в сентябре 2021 года. Он привел к порче мебели, стен, образованию трещин в потолке и появлению плесени. Ущерб был оценен в 3 миллиона 503 тысячи рублей.

«Это была, действительно, очень большая несправедливость. Мне эту квартиру подарил Сулейман Керимов. Там просто, знаете, музей. И это очень дорогая квартира. Там было такое разрушение. Мне пришлось переделывать ремонт, а там, извините, такой ремонт. У меня потолки расписывали люди из Эрмитажа», — рассказала Волочкова.

13 февраля стало известно, что Анастасия Волочкова оплатила 300 тысяч рублей долгов за ЖКХ, которые копились у нее еще с прошлого года.

Ранее Анастасия Волочкова заверила, что вообще не пьет алкоголь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами