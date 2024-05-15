Волочкова отсудила у ТСЖ 3,5 млн рублей

Балерина Анастасия Волочкова отсудила у ТСЖ «Итальянская, дом 4» 3,5 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Дзержинский районный суд частично удовлетворил требования Волочковой. ТСЖ обязано выплатить 3 миллиона 503 тысяч рублей за вред имуществу Волочковой, которое пострадало при затоплении, а также 15 тысяч — за моральный ущерб и госпошлины. Помимо этого, как отмечает Mash, ТСЖ оштрафовали почти на 1,8 миллиона.

Волочкова подавала иск из-за затопления ее 200-метровых апартаментов в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел в сентябре 2021 года. Он привел к порче мебели, стен, образованию трещин в потолке и появлению плесени. Ущерб был оценен в 3 миллиона 503 тысячи рублей.

«Это была, действительно, очень большая несправедливость. Мне эту квартиру подарил Сулейман Керимов. Там просто, знаете, музей. И это очень дорогая квартира. Там было такое разрушение. Мне пришлось переделывать ремонт, а там, извините, такой ремонт. У меня потолки расписывали люди из Эрмитажа», — рассказала Волочкова.

13 февраля стало известно, что Анастасия Волочкова оплатила 300 тысяч рублей долгов за ЖКХ, которые копились у нее еще с прошлого года.

Ранее Анастасия Волочкова заверила, что вообще не пьет алкоголь.