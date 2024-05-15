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В Кузбассе бездомная собака откусила ребенку часть уха

В Новокузнецке ребенок пострадал от нападения собаки

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Инцидент Кузбасс/VK

В Кузбассе произошел очередной инцидент с нападением бездомной собаки на ребенка. О произошедшем рассказала в социальных сетях мать пострадавшего мальчика.

По словам жительницы Новокузнецка, бродячая собака искусала ее сына еще 5 мая, пес откусил ребенку хрящ уха. Пострадавшему наложили несколько швов, ребенка госпитализировали в Лор-отделение детской больницы.

Подробности произошедшего неизвестны. В комментариях к посту горожанки, местные жители советуют женщине обратиться в правоохранительные органы и привлечь к ответственности власти, которые отвечают за отлов бродячих животных.

До этого сообщалось, что в Нелидово Тверской области собака напала на шестилетнего ребенка, пострадавшая госпитализирована. Инцидент произошел 11 мая во дворах домов по улице Пржевальского, безнадзорный алабай набросился на ребенка. По факту нападения животного проверку проводит региональная прокуратура. Устанавливается владелец пса, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее в Игарке стая собак едва не растерзала ребенка.

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