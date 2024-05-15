Наступление российской армии на город Волчанск в Харьковской области стало «явным провалом» командования Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил бывший командир взвода украинского националистического батальона «Айдар» (запрещенная в РФ террористическая организация) Евгений Дикий. Об этом пишет Ura.ru в Telegram-канале.

По словам Дикого, Киев признал неудачи в обороне Харьковщины, когда в первый же день российского наступления сменил командующего Харьковской группировкой ВСУ. Однако кадровые перестановки не помогут, считает он.

Дикий назвал ситуацию в Харьковской области «очень неприятным конфузом» для ВСУ, который может привести к неудобным вопросам у западных союзников Украины, поскольку Киев слишком долго ссылался на отсутствие вооружения, объясняя свои неудачи на поле боя.

15 мая глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Киев уже открыто признает потерю Волчанска и еще нескольких населенных пунктов вблизи города.

В этот же день сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сказал, что на сегодняшний день рано говорить о взятии под контроль Харькова, поскольку он является городом-миллионником, который гораздо больше, например, Мариуполя. При этом он отметил, что продвижение российских войск на Харьковском направлении продолжается успешно и уже имеет ряд положительных результатов.

Ранее британский эксперт сообщил о вражде между Будановым и Сырским в Харькове.