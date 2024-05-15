Гашек: на чемпионате мира никто не скучает по России

Олимпийский чемпион Доминик Гашек заявил, что на чемпионате мира по хоккею никто не скучает по России, передает словацкое издание Pravda.

«Здесь никто не скучает по сборной России. Я буду рад, когда россияне смогут вернуться. Но на данный момент такая ситуация не обсуждается», — сказал Гашек.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее сборная США сенсационно проиграла Словакии на чемпионате мира.