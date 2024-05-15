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Гашек: на чемпионате мира никто не скучает по России

Чешский экс-хоккеист Гашек: на ЧМ никто не скучает по России

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Илья Питалев/РИА Новости

Олимпийский чемпион Доминик Гашек заявил, что на чемпионате мира по хоккею никто не скучает по России, передает словацкое издание Pravda.

«Здесь никто не скучает по сборной России. Я буду рад, когда россияне смогут вернуться. Но на данный момент такая ситуация не обсуждается», — сказал Гашек.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее сборная США сенсационно проиграла Словакии на чемпионате мира.

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