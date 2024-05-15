Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Челябинске мужчины в масках набросились с топором на машину

В Челябинске неизвестные в масках разбили иномарку топором

close
100%
Depositphotos

В Екатеринбурге неизвестные устроили погром на парковке около жилого дома. Об этом сообщает 74.ru.

Инцидент произошел в Чурилово. На кадрах с места инцидента заметно, как три человека в черных масках быстро находят нужную машину и наносят удары топором. В результате на автомобиле марки Audi появились вмятины и повреждения. Мужчины выбили стекла и ударили по фарам.

В МВД информацию об инциденте подтвердили. Неизвестных на парковке заметил местный житель, который обратился в полицию. Приехавшие на место правоохранители опросили очевидца и владельца иномарки. Последний комментировать ситуацию журналистам отказался.

На данный момент дебоширов ищут. По какой причине они выбрали именно эту машину, не сообщается.

До этого в Новосибирске пьяные мужчины разбили машину местного жителя кирпичом и избили самого хозяина. Перед нападением мужчины устроили дебош в баре-магазине, откуда их вывели сотрудники группы быстрого реагирования. Они последовали за россиянами, так как те показались ГБР подозрительными и оттащили их от машины и ее владельца.

Ранее в Пензе мужчина угнал и спрятал машину бывшего друга, к которому ушла его жена.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами