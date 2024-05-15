В Челябинске мужчины в масках набросились с топором на машину

В Екатеринбурге неизвестные устроили погром на парковке около жилого дома. Об этом сообщает 74.ru.

Инцидент произошел в Чурилово. На кадрах с места инцидента заметно, как три человека в черных масках быстро находят нужную машину и наносят удары топором. В результате на автомобиле марки Audi появились вмятины и повреждения. Мужчины выбили стекла и ударили по фарам.

В МВД информацию об инциденте подтвердили. Неизвестных на парковке заметил местный житель, который обратился в полицию. Приехавшие на место правоохранители опросили очевидца и владельца иномарки. Последний комментировать ситуацию журналистам отказался.

На данный момент дебоширов ищут. По какой причине они выбрали именно эту машину, не сообщается.

До этого в Новосибирске пьяные мужчины разбили машину местного жителя кирпичом и избили самого хозяина. Перед нападением мужчины устроили дебош в баре-магазине, откуда их вывели сотрудники группы быстрого реагирования. Они последовали за россиянами, так как те показались ГБР подозрительными и оттащили их от машины и ее владельца.

Ранее в Пензе мужчина угнал и спрятал машину бывшего друга, к которому ушла его жена.