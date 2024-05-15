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У премьера Словакии Фицо произошло кровоизлияние после покушения

Štandard: у премьера Словакии Фицо случилось кровоизлияние в брюшную полость

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Radovan Stoklasa/Reuters

У премьер-министра Словакии Роберта Фицо произошло кровоизлияние в брюшную полость. Об этом сообщает портал Štandard.

Отмечается, что политик получил три ранения — два в область брюшной полости и одно в плечо. Одна пуля прошла через полость живота в бедренную кость.

По информации портала Dennik.sk, операция Фицо продолжается, он был доставлен в больницу более часа назад.

В покушении на Фицо подозревают писателя Юрайя Цинтулу. 71-летний Цинтула был членом Союза словацких писателей и одним из основателей литературного клуба «Дуга», который позже стал общественной организацией.

Днем 15 мая в словацком городе Гандлове состоялось выездное заседание правительства республики. После мероприятия премьер Фицо вышел из здания, где оно проходило, и подошел к собравшимся рядом гражданам. В этот момент, предположительно, Цинтула достал огнестрельное оружие и начал стрелять.

Ранее неизвестный выстрелил в премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

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Покушение на премьера Словакии
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