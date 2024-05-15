Медведев посчитал недопустимым «бесконечное согласование» по вопросам обороны

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии по контролю за производством востребованных образцов военной техники и средств поражения, в ходе которого призвал не допускать «бесконечных согласований» при решении вопросов в сфере обороны. Соответствующая видеозапись, сделанная в ходе совещания, опубликована в его официальном Telegram-канале.

Во время мероприятия замглавы совещательного органа обратил внимание, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу скоординировать усилия всех ведомств по укреплению оборонного потенциала страны. Речь идет о работе в этом направлении российских министерства обороны, министерства промышленности и торговли, кабинета министров и военно-промышленной комиссии.

«Те решения, которые принимаются, должны быть содержательными, предельно конкретными, незабюрокраченными — поскольку ведомств у нас много, нельзя допускать, чтобы они дублировались или растворялись в бесконечных согласованиях», — подчеркнул Медведев.

Он пояснил, что иногда глава государства получает не согласованные между министерствами письма об их усилиях по укреплению оборонного потенциала. В то же время заместитель председателя СБ РФ заявил о необходимости обсуждать рабочие вопросы таким образом, чтобы недавно назначенные федеральные министры смогли оперативно разобраться во всех нюансах.

Ранее Путин прокомментировал кадровые перестановки в руководстве министерства обороны страны.