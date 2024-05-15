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Минтруд хочет выдавать гражданам неизрасходованный маткапитал

Министр Котяков предложил выдавать на руки остатки маткапитала

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Минтруд рассматривает возможность предоставить гражданам право получать на руки неизрасходованные остатки средств материнского капитала. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на заявление главы ведомства Антона Котякова.

«У нас остаются по линии маткапитала остатки на лицевых счетах получателей. Наверное, стоит обсудить с Минфином возможность выдачи этих сумм людям напрямую, чтобы не заниматься их администрированием», — сказал министр.

Как пояснили в Минтруде, остатки образуются из-за ежегодной индексации маткапитала. Средства на выбранное направление перечисляются по старой сумме, а прибавленная индексация остается на счету.

По данным Счетной палаты, неизрасходованные остатки есть почти у 1 млн россиян на общую сумму 4,7 млрд руб. У кого-то на счету осталось 10 тыс. руб., у кого-то — 25 тыс. руб., пишет издание.

Эксперты также предлагают расширить направления использования маткапитала — на покупку авто для семей с детьми-инвалидами и в сельской местности, а также на лекарства старшим детям.

До этого эксперт назвал лучший способ уберечь деньги от инфляции в этом году.

Ранее Мишустин рассказал о продлении программы маткапитала.

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