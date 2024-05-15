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В России начнут маркировать алкогольные коктейли

В России с 1 июля начнут маркировать алкогольные коктейли

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Shutterstock/Maksym Fesenko

В России с 1 июля начнут маркировать алкогольные коктейли в рамках эксперимента, утвержденного правительством РФ. Об этом сообщает ТАСС.

С 1 июля 2024 года по 31 августа 2025 года будет апробирован новый порядок маркировки и прослеживаемости слабоалкогольной продукции крепостью не более 9% этилового спирта. Речь идет о размещении средств идентификации с кодом маркировки системы «Честный знак» на акцизной марке, которая прикрепляется к каждой банке или бутылке.

Отмечается, что эксперимент пройдет на добровольной основе. Принять участия в нем могут производители слабоалкогольных напитков и коктейлей.

До этого эксперт ретейла Сергей Илюха сообщил, что из-за новых правил маркировки икра в России может подорожать в среднем на 15%.

Новые правила, обязывающие производителей и дистрибьюторов наносить маркировку на икру, напрямую не отразятся на потребительских ценах. Повлиять на стоимость продукта может только уход с рынка контрафакта на фоне новых требований.

Ранее сообщалось, что россиян могут начать штрафовать за курение и распитие алкоголя с помощью умных камер.

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