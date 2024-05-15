Власти США заявили о планах придерживаться ограничений ДСНВ в будущем

Власти США намерены придерживаться количественных ограничений, зафиксированных в российско-американском Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в будущем. С таким заявлением выступила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Госдепартамента Бонни Дженкинс, чьи слова передает РИА Новости.

«Мы тоже будем придерживаться ограничений (ДСНВ. — «Газета.Ru»)», — утверждает она.

По оценке представителя Госдепа, Россия, несмотря на геополитический кризис, также придерживается количественных ограничений означенного договора.

«По нашим выводам, она продолжит поступать таким образом», — заключила Дженкинс.

В апреле в США заявили о желании и готовности отменить свои контрмеры и вернуться к полному соблюдению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3), если и когда Россия также вернется к соблюдению своих обязательств в рамках данного договора. Почему такие предложения прозвучали именно сейчас и какие цели преследует Вашингтон, говоря о соглашении по контролю над вооружениями, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее российский посол ответил на критику госдепа за «нарушение ДСНВ».