Ученые выяснили, когда на Земле появились первые «теплокровные» динозавры

Группа палеонтологов из Великобритании и Испании выяснила, что около 180 млн лет назад некоторые динозавры обрели способность регулировать температуру своего организма, что приблизило их к млекопитающим и птицам. Исследование опубликовано в научном журнале Current Biology (CurBio).

Ученые рассмотрели распространение древних ящеров в различных климатических условиях на Земле на протяжении мезозойской эры (от 230 до 66 млн лет назад), опираясь на 1000 окаменелостей, климатические модели и географию того периода.

Команда обнаружила, что две из трех основных групп динозавров переселились в более холодный климат в раннем юрском периоде, что позволяет предположить, что в это время у них развилась эндотермия (способность внутренне генерировать тепло). Речь идет о тероподах (таких, как тираннозавры и велоцирапторы) и птицетазовых животных (включая родственников травоядных стегозавров и трицератопсов).

Палеонтологи отметили, что у некоторых из этих видов динозавров появились перья и другие механизмы, позволяющие управлять температурой тела.

Третья основная группа зауроподов, куда входили гигантские бронтозавры и диплодоки, держались в более теплых районах планеты.

Ученые обнаружили, что зауроподы, по-видимому, процветали в засушливой среде, напоминающей саванну, что подтверждает идею о том, что они лучше чувствовали себя в жарком климате за счет своей хладнокровной физиологии.

Ранее палеонтологи нашли в Китае следы огромного родственника велоцираптора, который мог потягаться в размерах с тираннозавром.