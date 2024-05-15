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В Харькове появились блокпосты

Украинские власти развернули в Харькове блокпосты

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Alina Smutko/Reuters

Украинские власти развернули в Харькове блокпосты. Об этом сообщает ТАСС.

«Главой Харькова приняты меры по удержанию в городе мужчин, подлежащих мобилизации», — поделился собеседник агентства.

Он добавил, что в области действует план-перехват из-за массового бегства мужчин подальше от линии фронта.

Отмечается, что блокпосты не позволяют эвакуироваться мужчинам призывного возраста. Их сразу задерживают и направляют в территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата. — «Газета.Ru»).

До этого бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин говорил, что граждане Украины могут начать гражданскую войну из-за ужесточения мобилизации, закон о которой вступит в силу 18 мая.

Он убежден, что среди граждан Украины будет немало тех, кто не захочет становиться пушечным мясом. Такие люди начнут объединяться, пока их не станет большинство, считает Соскин.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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