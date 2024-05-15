В Харькове появились блокпосты

Украинские власти развернули в Харькове блокпосты. Об этом сообщает ТАСС.

«Главой Харькова приняты меры по удержанию в городе мужчин, подлежащих мобилизации», — поделился собеседник агентства.

Он добавил, что в области действует план-перехват из-за массового бегства мужчин подальше от линии фронта.

Отмечается, что блокпосты не позволяют эвакуироваться мужчинам призывного возраста. Их сразу задерживают и направляют в территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата. — «Газета.Ru»).

До этого бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин говорил, что граждане Украины могут начать гражданскую войну из-за ужесточения мобилизации, закон о которой вступит в силу 18 мая.

Он убежден, что среди граждан Украины будет немало тех, кто не захочет становиться пушечным мясом. Такие люди начнут объединяться, пока их не станет большинство, считает Соскин.

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