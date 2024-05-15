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Украина прекратила свое участие в соглашениях СНГ о вооруженных силах

Украина покинула ряд соглашений СНГ о вооруженных и стратегических силах

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Министерство обороны Украины

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указы о выходе республики из ряда соглашений Содружества независимых государств (СНГ), в том числе о вооруженных и стратегических силах. Об этом сообщает пресс-служба аппарата Зеленского.

Согласно распоряжениям, страна разорвала соглашение СНГ о вооруженных силах и пограничных войсках, заключенное в 1991 году. Помимо того, Украина аннулировала свое участие в еще двух договорах: по стратегическим силам 1991 года, а также о статусе стратегических сил 1992 года.

По данным офиса главы государства, республика вышла из соглашения о создании Совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения, подписанное в 1992 году.

Незадолго до этого представитель правительства страны в Верховной раде Тарас Мельничук заявил, что Украина вышла из соглашения в рамках СНГ о выполнении полетов воздушных судов спецназначения.

В марте Украина покинула соглашения в рамках СНГ «о вооруженных силах и погранвойсках» и «о сотрудничестве по обеспечению единства измерений времени и частоты».

Ранее Украина разорвала соглашение о модернизации гражданской авиации.

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