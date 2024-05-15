«Из-под земли бурлит кипяток»: очевидица рассказала о потопе на улице в Петербурге

На месте прорыва трубы с кипятком в Купчино в Санкт-Петербурге работают аварийные службы, проезд по улице Ярослава Гашека, где произошла авария, перекрыт. Об этом «Газете.Ru» сообщила очевидица Марина, которая поделилась кадрами с места происшествия. По словам женщины, из-под земли до сих бурлит кипяток, а вода угрожает еще нескольким автомобилям.

«Место прорыва огорожено. Перекрыт проезд по улице Ярослава Гашека по направлению от Будапештской до Загребского бульвара. На месте происшествия ДПС, МЧС, аварийные службы. Испарения по указанному участку из-под земли, на месте основного прорыва бурлит из-под земли кипяток. Вода вылилась практически на весь участок проезжей части. В зоне подтопления находится еще три автомобиля напротив недавно построенного спортивного комплекса», — рассказала женщина.

Она добавила, что из-за разлива кипятка не пострадали трамвайные пути и противоположная сторона улицы.

«Трамвайные пути не пострадали, трамваи по ним следуют без перебоев движения, некоторые останавливаются напротив места происшествия, а затем едут дальше. Противоположная сторона улицы Ярослава Гашека — в обычном режиме, по ней транспорт едет. В ближайших домах отключено горячее водоснабжение. Пострадавших [людей] не вижу», — подчеркнула Марина.

Днем 15 мая в Купчино прорвало трубу с кипятком. По информации МЧС, площадь разлива составила 2000 квадратных метров. В яму с кипятком провалился один из припаркованных в зоне аварии автомобилей. Прокуратура Фрунзенского района взяла ситуацию на особый контроль.

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