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Врио главы Курской области получил подарок от предшественника

Врио губернатора Курской области Смирнов «унаследовал» Telegram-канал Старовойта

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов «унаследовал» Telegram-канал экс-губернатора Романа Старовойта, который был назначен министром транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале.

«Принял решение передать данный Telegram-канал в ведение Алексея Смирнова, где он продолжит максимально оперативно и качественно информировать курян о происходящих событиях. Алексею Борисовичу желаю успехов в новой должности, а моей малой родине — дальнейшего развития и процветания!» — написал на прощание Старовойт.

Старовойт отметил, что вместе со Смирновым на протяжении пяти лет трудились на благо региона, и назвал своего приемника сильным руководителем.

До этого Государственная дума России поддержала выдвижение губернатора Курской области Романа Старовойта на пост министра транспорта.

Кандидатура была в итоге утверждена президентом России Владимиром Путиным.

Ранее в Курской области назначили исполняющего обязанности главы региона.

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